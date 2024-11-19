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АНАЛІТИКА

США готують новий пакет військової допомоги для України

 

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні. Про нього оголосять у найближчі дні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги", - зазначила Томас-Грінфілд.

Що увійде до нового пакету допомоги:

* Засоби протиповітряної оборони.
* Бронетехніка.

Цей крок наголошує на намірі США продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії.

Допомога Україні від США

Також ми писали, що 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.

А ось президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн. доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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