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Шольц не змінив позицію щодо далекобійної зброї для України попри дозвіл США на удари
15:59 18.11.2024 |
В німецькому уряді кажуть, що канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує AFP.
За його словами, позиція федерального канцлера з цього питання залишається "незмінною".
Шольц узяв на себе "чіткі зобов'язання" з цього питання і заявив, що "не змінить своєї позиції", додав Бюхнер.
Він вказав, що для Шольца важливо, "щоб ця війна не переросла в ескалацію".
"З цієї причини канцлер не хотів "переступати певні межі... у своїй військовій підтримці України", - додав Бюхнер.
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
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