В Естонії оголосили про новий пакет допомоги для України: що відомо

В Естонії оголоси про новий пакет допомоги для України. Таллінн підтримує Київ боєприпасами та іншою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

Так, Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.

"Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", - сказав Певкур.

Що входить в пакет допомоги?

Останній пакет допомоги включає військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

"Цей пакет допомоги не останній, і найближчим часом ми відкриємо конкурсну щорічну підтримку естонських компаній, яка дозволить Україні допомагати продукцією естонського ОПК. Окрім допомоги Україні, це також підтримує власну економіку та безпеку Естонії", - зазначив міністр.

Допомога Україні від Естонії

Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад 500 млн євро, або 1,4% валового внутрішнього продукту (ВВП), за якою Естонія посідає одне з перших місць у світі за обсягом допомоги, наданої як населення до ВВП.

Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети з сухим кормом.

Також з початку повномасштабної війни в Україні, Естонія організувала навчання для понад 1500 українських оборонців в Естонії та за кордоном.

Крім того, у 2023 році за ініціативи та під керівництвом Естонії та Люксембургу було створено ІТ-коаліцію, яка підтримує створення безпечної ІКТ-інфраструктури, що відповідає стандартам НАТО, для Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Естонії Ханно Певкур провели зустріч у Києві 11 листопада. Вони, зокрема, обговорили новий пакет військової допомоги.