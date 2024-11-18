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АНАЛІТИКА

Британська компанія відкриє ще один завод артилерії, щоб більше допомагати Україні

 

Британське підприємство з виробництва артилерії відкриє новий гаубичний завод. Цей крок направлений на збільшення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Видання повідомило, що британська компанія BAE Systems відкриє артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у Шеффілді в рамках зусиль з підтримки українських сил у битві проти Росії.

У п'ятницю компанія заявила, що наступного року завод почне виготовляти буксирувані гаубиці M777, створивши 50 кваліфікованих робочих місць на місцевому рівні.

Telegraph зауважив, що це фактично скасовує раніше оприлюднене рішення компанії згорнути виробництво зброї у Великій Британії на початку 2023 року.

Зауважимо, що Київ вже отримав декілька гармат із США, Канади та Австралії, але багато з них зараз потребують оновлення чи ремонту.

Компанія заявила, що новий завод у Шеффілді також "підтримає прагнення уряду Великобританії підтримувати та відновлювати життєво важливі артилерійські можливості Великої Британії".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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