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Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки - Міноборони
08:54 18.11.2024 |
Учасники Коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України обговорили узгодження дорожньої карти, яка містить потреби Сил оборони України до 2027 року.
В онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.
Представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український ОПК.
Коаліція артилерії була започаткована у січні цього року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.
Мета діяльності Коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО. Це необхідно, аби посилити здатність української армії протистояти атакам росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО.
Коаліцію артилерії створено в рамках діяльності Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Зараз також функціонують такі коаліції, як Коаліція повітряних сил, Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліція бронетанкової техніки та маневреності, Коаліція морських спроможностей, Коаліція дронів, Коаліція розмінування та ІТ коаліція.
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