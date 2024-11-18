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АНАЛІТИКА

Зеленський здивований заявою секретаря РНБО щодо мобілізації

08:31 18.11.2024 |

Політика, Україна

 

Президент Володимир Зеленський висловив здивування словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Литвиненка, що в Україні необхідно мобілізувати ще понад 160 тисяч людей.

"Говорити точну цифру - це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію", - заявив Зеленський в інтерв'ю "Суспільному", опублікованому в суботу, 16 листопада.

Зеленський: Пів мільйона ніхто не мобілізував

За його словами, "не можна говорити про точну цифру, бо є питання завдання".

"Якщо не вистачає людей на фронті, - це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону (про посилення мобілізації. - Ред.)? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше - люди. Хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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