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Зеленський назвав умову для переговорів з РФ та посередництва США
07:46 18.11.2024 |
Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з Росією. В іншому випадку такі переговори будуть програшними для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
"За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України", - сказав він.
Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.
"Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити "Я - посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону". Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.
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