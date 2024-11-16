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АНАЛІТИКА

У Гаазі обговорили створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України

 

У Гаазі 13-15 листопада відбулася третя підготовча зустріч щодо створення міжнародної Комісії з розгляду заяв для України, на якій українська делегація презентувала свою позицію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра відкрила засідання в онлайн-режимі та закликала учасників пришвидшити роботу зі створення комісії.

«Я висловлюю свою вдячність тим країнам, які розділяють наш довгий шлях із самого початку. У Реєстрі збитків беруть участь 43 держави та ЄС. Водночас я також глибоко вдячна 12 новим країнам, які зараз об'єднали наші зусилля на підготовчих зустрічах, стоячи пліч-о-пліч із нами в нашій боротьбі за справедливість», - сказала вона.

Під час зустрічі розглянули, зокрема, аналіз досвіду попередніх компенсаційних комісій та можливі варіанти створення комісії, а також другу редакцію проєкту установчого документа комісії.

«Обговорення та висновки цієї зустрічі є ще одним важливим кроком на шляху до створення всеохопного механізму для розгляду заяв щодо компенсацій, пов'язаних з агресією Російської Федерації проти України», - підсумувала Мудра.

Перша підготовча зустріч відбулася цьогоріч у липні, друга - у вересні. Четверта запланована на січень 2025 року. Саме після неї мають розпочатися офіційні переговори щодо укладення міжнародного договору про створення комісії з розгляду заяв.

Як повідомляв Укрінформ, У Гаазі на міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України» 2 квітня було оголошено про запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна.

Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, - це перша складова глобального компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України ще у травні 2022 року разом із міжнародними партнерами.
 

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