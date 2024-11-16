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АНАЛІТИКА

У міноборони Польщі дорікнули українцям «короткою пам'яттю»

 

Міністр оборони та віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш закинув, що в українців "коротка пам'ять" та вкотре розкритикував президента України Володимира Зеленського, повідомило 14 листопада польське видання tvn24.

Він зазначив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні розповів тому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

"Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може", - сказав він, додавши, що в перші місяці війни Польща передала військову техніку та організувала гуманітарну допомогу для України.

"Польща робила і продовжує робити все, що може. Але є межа, яку я ніколи не перейду. Межа допомоги Україні - це питання безпеки Польщі. Якщо передача якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - заявив Косіняк-Камиш.

На думку міністра, Зеленський демонструє спроби "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією, і це "закономірно". Проте Польща, за його словами, має свою стратегію, "державний розум".

"Вчора я розмовляв з генсеком НАТО про збиття ракет. Я вважаю, що (це було би можливо. - Ред.), якби було спільне рішення всього Альянсу, а такого рішення на сьогодні немає. Тому тут жодна країна НАТО не повинна відколотися", - сказав Косіняк-Камиш.

Не перший закид про "втягування у війну"

Теза про "втягування Польщі у війну" лунає від польської влади не вперше. На початку листопада цим дорікнув Зеленському віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський, відповідаючи на прохання президента збивати ракети над Україною.

Натомість в українському міністерстві закордонних справ (МЗС) назвали ці звинувачення безпідставними.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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