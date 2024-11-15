Шольц після розмови з Путіним планує переговори з Зеленським

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після своїх телефонних перемовин з очільником Кремля Владіміром Путіним планує розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у канцелярії Шольца, пише "Європейська правда".

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт нагадав, що очільник німецького уряду раніше цього тижня говорив із Зеленським.

За словами речника, Шольц планує ще одну розмову з українським президентом після переговорів з Путіним.

"Федеральний канцлер напередодні поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і зробить це також після переговорів з президентом Росії", - сказав Гебештрайт.

Він також розповів, що Шольц під час розмови з російським правителем засудив російську загарбницьку війну проти України і наполягав, що Путін повинен бути готовим до переговрів та має вивести свої війська.

Нагадаємо, у середу Шольц і Зеленський говорили, зокрема, про німецьку допомогу у засобах протиповітряної оборони.

В ході розмови німецький канцлер підтвердив, що шоста запланована система протиповітряної оборони IRIS-T буде доставлена в Україну до кінця цього року.