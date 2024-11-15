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АНАЛІТИКА

Умєров та прем'єр Норвегії поспілкувалися про ситуацію на фронті та допомогу Україні

 

Міністр оборони України Рустем Умєров та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрілися в Осло та обговорили ситуацію на фронті.

Про це очільник оборонного відомства у Facebook, передає "Європейська правда".

Як розповів Умєров, в Осло він обговорив із прем'єром Норвегії ситуацію на фронті та ключові потреби України.

"Зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони напередодні зими та можливостях для норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість", - поділився він.

Очільник оборонного відомства подякував голові уряду та народу Норвегії за новий пакет допомоги на 500 млн євро.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 млрд норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року - тобто з 15 млрд норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 млрд євро та продовжити її ще на три роки - до 2030-го.

Нещодавно опозиційна Консервативна партія Норвегії пропонувала потроїти допомогу Україні на 2025 рік із 15 до 45 млрд норвезьких крон, аби зміцнити її обороноздатність у нинішній складний період війни.
Ключові теги: Норвегія
 

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