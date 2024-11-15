Фінансові новини
- |
- 15.11.24
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров та прем'єр Норвегії поспілкувалися про ситуацію на фронті та допомогу Україні
12:14 15.11.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрілися в Осло та обговорили ситуацію на фронті.
Про це очільник оборонного відомства у Facebook, передає "Європейська правда".
Як розповів Умєров, в Осло він обговорив із прем'єром Норвегії ситуацію на фронті та ключові потреби України.
"Зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони напередодні зими та можливостях для норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість", - поділився він.
Очільник оборонного відомства подякував голові уряду та народу Норвегії за новий пакет допомоги на 500 млн євро.
Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 млрд норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року - тобто з 15 млрд норвезьких крон щорічно.
Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 млрд євро та продовжити її ще на три роки - до 2030-го.
Нещодавно опозиційна Консервативна партія Норвегії пропонувала потроїти допомогу Україні на 2025 рік із 15 до 45 млрд норвезьких крон, аби зміцнити її обороноздатність у нинішній складний період війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації
|Умєров та прем'єр Норвегії поспілкувалися про ситуацію на фронті та допомогу Україні
|Україна завершила скринінг законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до ЄС
|Пентагон обіцяє прискоритись з поставкою Україні обіцяної Байденом допомоги
|Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України
|Порошенко підготував чергову партію техніки для фронту і оголосив винагороду за першого полоненого найманця з КНДР
Бізнес
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet