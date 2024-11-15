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Пентагон обіцяє прискоритись з поставкою Україні обіцяної Байденом допомоги
08:58 15.11.2024 |
Міноборони США обіцяє швидко працювати над виконанням зобов'язань президента Джо Байдена щодо збільшення підтримки України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, передає "Європейська правда".
У вересні президент Джо Байден оголосив, що планує "різко збільшити" допомогу Україні в галузі безпеки. Це збільшення включає в себе плани забезпечити передачу Україні усіх невикористаних коштів, затверджених Конгресом, в тому числі 5,5 мільярдів доларів за президентськими повноваженнями на вилучення зброї із запасів, до того, як адміністрація завершить свою діяльність в січні.
У Пентагоні зазначили, що виконання цих президентських повноважень, що означає переміщення близько 5,5 мільярдів доларів з американських військових складів до України до 20 січня, є надскладним завданням. Але заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що за останні три роки Міністерство оборони продемонструвало неабияку здатність швидко виконувати поставлені завдання.
"Це короткий термін... трохи менше 70 днів. Цей департамент може виконати неймовірну роботу за цей проміжок часу.
Президент чітко дав зрозуміти, що ... він хоче використати повноваження, які Конгрес виділив і санкціонував до того, як він піде з посади. Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб переконатися, що це станеться", - сказала вона.
За словами Сінгх, в наступні місяці можна буде очікувати частих оголошень про виділення пакетів допомоги.
Сінгх також зазначила, що з моменту першої передачі військової техніки Україні через президентські повноваження, міністерство було в курсі того, що надсилається, і того, що потрібно для підтримання боєготовності для самого міністерства. За її словами, це те, що не зміниться.
"Ми постійно поповнюємо наші полиці і наші запаси. Міністр не дозволить департаменту опуститися нижче рівня готовності, який його не влаштовує", - сказала вона.
Як повідомлялося, Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.
Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.
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