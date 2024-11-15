Порошенко підготував чергову партію техніки для фронту і оголосив винагороду за першого полоненого найманця з КНДР

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко підготував чергову партію техніки для фронтових бригад.

"Вже зовсім скоро 1000 днів українського спротиву російській і не тільки армії. Поки хтось готує патріотичні пости в соціальні мережі чи планує сідати за стіл перемов із росією, наша команда готує чергову поїздку на Схід. Їдемо до наших друзів - десантури, морпіхів, піхоти, арти", - написав Порошенко у соцмережах.

Щотижня команда Порошенка привозить на один із гарячих напрямків вантаж вартістю більше 30 мільйонів гривень. Цього разу вартість конвою становить 78 мільйонів - це 2300 FPV-дронів, нічні "Мавіки", дизельні пічки, 6 екскаваторів, які ритимуть кілометри нових ліній оборони, квадроцикли для підвезення боєприпасів та евакуації поранених, прально-душові комплекси, генератори, зарядні станції Ecoflow та електроніка.

Також він оголосив винагороду за першого полоненого найманця з Північної Кореї.

"І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон - отримає від нас з Мариною 20 нічних "Мавіків" 3Т", - резюмував народний депутат України, лідер "Європейської солідарності".



