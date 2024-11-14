ЄС уперше виділив гроші на спільні оборонні закупівлі, зокрема для України

Єврокомісія у четвер, 14 листопада, схвалила фінансування в розмірі 300 млн євро в межах в європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості за допомогою загальних закупівель (EDIRPA). Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Перші п'ять проєктів, у яких беруть участь 20 країн ЄС, отримають по 60 млн євро.

"Більшість обраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, включно з системами протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпасами, що зміцнює обороноздатність країни в умовах російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про два проєкти із закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два - боєприпасів калібру 155 мм, а п'ятий - бронетранспортерів. Загальна вартість цих проєктів перевищує 11 млрд євро.

Обрані проєкти EDIRPA за всіма трьома напрямками тепер вступлять у фазу підготовки грантових угод, що містить детальну координацію між комісією та консорціумами державних органів держав-членів.

У вересні 2023 року Європейський парламент підтримав закон про посилення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Країнам ЄС дозволили об'єднуватися в консорціуми для закриття оборонних потреб, що виникли в результаті передання військової допомоги Україні.