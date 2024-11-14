Директорат цифрової трансформації Міноборони офіційно очолив Романюков, повідомила Черногоренко

Підприємця і громадського діяча Артема Романюкова, який із 2022 року проходить військову службу, офіційно призначили директором Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко.

"Сьогодні вже офіційно! Артема Романюкова призначено директором Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України! Ти і так найкращий директор усіх часів, друже. Дякую, що постійно відчуваю твою підтримку і віддану роботу заради наших військових", - написала Черногоренко у фейсбуці в середу.

Сам Романюков повідомив, що очолив Директорат ще 19 червня. "Декілька місяців тому мене перевели з моєї бригади. Тепер я очолюю Директорат цифрової трансформації Міноборони... Тепер із нами потужна команда ІТ-сектору Міноборони - дуже круті й мотивовані люди, багато з яких пройшли війну і добре розуміють, що потрібно. Завдання максимум - цифрова армія замість паперової", - написав він тоді у фейсбуці.

Романюков є співзасновником першого українського віртуального продакшена Mriya Production та екологічної ініціативи SaveEcoBot, а також низки громадських організацій у місті Дніпро. Входив до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У лютому 2022 року приєднався до Сил оборони України, командував ротою у складі 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Сухопутних військ ЗСУ.