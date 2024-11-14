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Шольц пообіцяв Зеленському систему ППО IRIS-T до кінця року
23:57 13.11.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) анонсував передачу Україні ще однієї - уже шостої - системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T.
Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 13 листопада, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року", - поінформувала пресслужба Зеленського.
Лідери також обговорили можливість постачання систем ППО у наступному році та можливу допомогу від Німеччини задля посилення захисту українського неба.
Зеленський і Шольц обговорили шляхи покращення підтримки України
Під час розмови сторони зосередились "на тому, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час", зокрема дійшли згоди, що потрібно зберегти проведення зустрічей союзників України у так званому форматі "Рамштайн".
Зеленський також висловив бажання, щоб українське бачення справедливого й тривалого миру було представлене на зустрічі G20 в Бразилії.
Тим часом речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) повідомив, що Шольц і Зеленський "обмінялися думками щодо військової та гуманітарної ситуації в Україні".
За його словами, канцлер підтвердив свою "постійну і непохитну солідарність з Україною перед обличчям російської агресії, яка триває вже майже 1000 днів", передає німецька агенція dpa.
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