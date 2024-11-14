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АНАЛІТИКА

Україна не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю - МЗС

23:29 13.11.2024 |

Політика

 

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію у ЗМІ про те, що Україна за кілька місяців "може розробити елементарну ядерну зброю".

"Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу, що унеможливлює використання ядерних матеріалів у військових цілях", - написав Тихий у соцмережі Х.

Раніше видання The Times з посиланням на документи, підготовлені для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців і може швидко розробити просту ядерну бомбу у разі, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу. Йдеться, зокрема, про створення основного пристрою з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі в 1945 році.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в рамках Манхеттенського проекту, через 80 років не буде складним завданням", - йдеться у документі.

При цьому наголошується, що, швидше за все, Україні, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використати плутоній, видобуваний із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що Україна готується до створення ядерної зброї "чи чогось подібного".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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