Україна не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію у ЗМІ про те, що Україна за кілька місяців "може розробити елементарну ядерну зброю".

"Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу, що унеможливлює використання ядерних матеріалів у військових цілях", - написав Тихий у соцмережі Х.

Раніше видання The Times з посиланням на документи, підготовлені для Міністерства оборони України, повідомило, що Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців і може швидко розробити просту ядерну бомбу у разі, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу. Йдеться, зокрема, про створення основного пристрою з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі в 1945 році.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в рамках Манхеттенського проекту, через 80 років не буде складним завданням", - йдеться у документі.

При цьому наголошується, що, швидше за все, Україні, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використати плутоній, видобуваний із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що Україна готується до створення ядерної зброї "чи чогось подібного".