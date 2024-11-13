Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ домовляється з Лондоном про навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої майбутньої держслужби - посол Залужний
09:40 13.11.2024 |
Київ веде переговори з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві ввечері у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
На думку Залужного, цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.
Посол наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил.
"Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає", - констатував Залужний.
Говорячи про найближчі перспективи, посол зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.
"Перше занепокоєння - ...все ж таки Британія поки що, я вважаю, перебуває на шляху вибору тієї ініціативи, яким чином забезпечити гарантію безпеки України. Це велика дискусія, яка проводиться зараз у Великій Британії. Я вважаю, що вона триватиме з оголошенням президентських виборів у Сполучених Штатах Америки", - зазначив Залужний.
На його думку, питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій.
Говорячи про сфери інтересу британського бізнесу в Україні, посол заявив, що на першому місці зараз стоїть оборона.
Він додав, що в парламенті Великої Британії розглядається питання зняття певних законодавчих обмежень на пряме вкладення інвестицій у виробництво озброєння в Україні, як це, наприклад, уже робить Данія. На думку Залужного, це питання найближчим часом буде вирішено, тому що є зацікавленість за рахунок українських оборонних технологій проводити модернізацію британських збройних сил.
"Ви, певно, всі дуже добре знаєте про те, що зараз у Британії опрацьовують нову стратегію національної безпеки, де намагаються поставити свою власну безпеку в незалежність від інших інституційних міжнародних структур. Це для України досить важливо і цікаво", - додав посол.
Серед інших можливих напрямків британських інвестицій в Україну він назвав енергетичну безпеку, IT-сектор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
|МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київ домовляється з Лондоном про навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої майбутньої держслужби - посол Залужний
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
|Джонсон: Британія може відправити війська в Україну, якщо Трамп уріже їй допомогу
|Глава Dragon Capital оцінює ймовірність домовленості про припинення вогню в I кв.-2025 вище 50%
|Трамп обрав радником з нацбезпеки «експерта по Китаю і РФ»
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
Бізнес
|Android 15 отримав підтримку Wi-Fi Ranging для точного визначення геолокації в приміщеннях
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів