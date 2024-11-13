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АНАЛІТИКА

Київ домовляється з Лондоном про навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої майбутньої держслужби - посол Залужний

 

Київ веде переговори з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві ввечері у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На думку Залужного, цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.

Посол наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил.

"Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає", - констатував Залужний.

Говорячи про найближчі перспективи, посол зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.

"Перше занепокоєння - ...все ж таки Британія поки що, я вважаю, перебуває на шляху вибору тієї ініціативи, яким чином забезпечити гарантію безпеки України. Це велика дискусія, яка проводиться зараз у Великій Британії. Я вважаю, що вона триватиме з оголошенням президентських виборів у Сполучених Штатах Америки", - зазначив Залужний.

На його думку, питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій.

Говорячи про сфери інтересу британського бізнесу в Україні, посол заявив, що на першому місці зараз стоїть оборона.

Він додав, що в парламенті Великої Британії розглядається питання зняття певних законодавчих обмежень на пряме вкладення інвестицій у виробництво озброєння в Україні, як це, наприклад, уже робить Данія. На думку Залужного, це питання найближчим часом буде вирішено, тому що є зацікавленість за рахунок українських оборонних технологій проводити модернізацію британських збройних сил.

"Ви, певно, всі дуже добре знаєте про те, що зараз у Британії опрацьовують нову стратегію національної безпеки, де намагаються поставити свою власну безпеку в незалежність від інших інституційних міжнародних структур. Це для України досить важливо і цікаво", - додав посол.

Серед інших можливих напрямків британських інвестицій в Україну він назвав енергетичну безпеку, IT-сектор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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