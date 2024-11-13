Глава Dragon Capital оцінює ймовірність домовленості про припинення вогню в I кв.-2025 вище 50%

Імовірність досягнення домовленості про перемир'я в розпочатій Росією повномасштабній війні проти України в першому кварталі 2025 року перевищує 50% із урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах президента США і його перших заяв, вважає засновник і глава однієї з провідних українських інвесткомпаній Dragon Capital Томаш Фіала.

"Я думаю, що зараз після цих виборів у США і того результату, який є, цих перших заяв, які ми бачимо, є такий шанс, який вищий за 50%, на те, що в першому кварталі можуть бути досягнуті домовленості про ceasefire", - сказав Фіала на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На думку інвестбанкіра, у такому варіанті інтенсивність війни суттєво знизиться.

"Але як ми бачили після 2015 року, після Мінська-2, все одно якісь провокації на фронті, якийсь конфлікт меншої інтенсивності триває. Це, напевно, так і буде, але інтенсивність може суттєво знизитися, фронт може стабілізуватися, не буде таких рухів, застосування такої важкої зброї і стільки військових з обох сторін", - додав глава Dragon Capital.

Він вважає, що, як і після 2015 року, припинення вогню дасть змогу бізнесу працювати і мати більш довгострокову передбачуваність, а також дасть можливість просуватися в євроінтеграції.

Фіала зазначив, що не настільки оптимістичний щодо того, що Україна вступить до ЄС уже в 2030 році, хоча в разі прискорення це теоретично можливо.

"Як ви бачили з того звіту, який Єврокомісія опублікувала десь два тижні тому, ми за останній рік просунулися, але не таким темпом, повільнішим темпом, ніж тим, як ми маємо просуватися протягом наступних п'яти років, щоб у 30-му році бути в такій позиції, що нам залишиться тільки ратифікація", - пояснив глава Dragon Capital.

Однак, додав інвестбанкір, сам процес євроінтеграції суттєво мотивує зростання інвестицій.

Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко зазначила, що сьогодні бізнес-спільнота у 2025 році очікує припинення вогню.

Водночас голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що НБУ в останніх прогнозах відмовився від оцінок можливої тривалості війни, зокрема через помилковість первинних оцінок і затягування війни.