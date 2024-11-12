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Зеленський запровадив санкції проти 15 фізосіб і понад 100 юросіб із РФ, Білорусі - указ
17:46 12.11.2024 |
Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій.
Зокрема, указом №761/2024 від 12 листопада введене у дію рішення РНБО про запровадження санкцій строком на 10 років щодо 15 фізичних осіб, які мають громадянство РФ, а четверо з них - також і України.
Крім того, широкий перелік санкцій строком на 10 років запроваджено щодо 39 юридичних осіб.
Серед них - "Глобалтрейд" (включно із забороною використання логотипів торговельних марок "MERE", "Светофор", "Світофор" та "Маяк" на території України), "Тема", "Технолинк", "Квантум Арт", "Эн Ти Эль", "Диджитал Прожект", "Студия Союз", "Ленград", "Интерактив", "Теплообмен", "Севастопольское предприятие "ЭРА", "Техфлот", "ЦСТ", "Судостроительный завод "Море", "Торговый дом "Просвещение-Регион", група компаній "Ф.А.К.К.Т." та інші.
Під санкції також потрапили українські товариства з обмеженою відповідальністю "ІММО" , "Цифрова Лабораторія", "Камус Ейр" та "Авіакомпанія "Хорс", а також сінгапурська Group-IB Global Private Limited.
Іншим своїм указом №762/2024 від 12 листопада Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років проти ще 63 юридичних осіб, переважно, пов'язаних з обслуговуванням російської цивільної авіації.
Серед них -"Аэрофлот Техникс", "Аэропорт Сервис", "Домодедово Эрпорт Хэндлинг", "Флайттайм", "Газпромнефть-Аэро Шереметьево", "Сервис-Аэро", "Центр Бизнес-Авиации", "Спецавиа", "Аэропорты Дальнего Востока", "Авиасервис", "Торговый Дом "Русснафта", "Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", "Газпромнефть-Аэро Новосибирск", а також "Научно производственное предприятие "Фотон", "Курганский трансформаторный завод" та інші.
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