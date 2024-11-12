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Європі доведеться збільшити допомогу Україні після перемоги Трампа, - Боррель
17:29 12.11.2024 |
Європейському Союзу слід "розглянути сценарій, за якого підтримка України" з боку Європи зросте після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
На прес-конференції після зустрічі у Варшаві з міністром закордонних справ Радославом Сікорським Боррель підкреслив, що Україна "потребує підтримки у цей вирішальний момент".
Глава дипломатії ЄС повідомив, зокрема: міністри ЄС обговорять це питання під час наступної Ради закордонних справ, яка відбудеться 18 листопада.
"У нас не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі взяти на себе відповідальність. Ми повинні запевнити Україну, що наша підтримка буде продовжуватися, але для цього потрібні відповідні ресурси та рішучість. Це потребує політичної волі та , насамперед, фінансових ресурсів", - наголосив Боррель.
У свою чергу Сікорський заявив, що Європа зобов'язана докласти всіх зусиль для підтримки принципів міжнародного права.
Він також зазначив, що на наступному засіданні Ради із закордонних справ чекає дуже серйозна дискусія.
"Те, що ми робимо або не робимо у цій Раді із закордонних справ, може визначити майбутній авторитет ЄС та майбутнє ЄС як стратегічного гравця", - сказав голова польської дипломатії.
Він наголосив, що Європа несе відповідальність за своїх громадян, своїх сусідів та майбутні покоління. "Вона зобов'язана докласти всіх зусиль для досягнення справедливої угоди, підтримати принципи міжнародного права, відновити табу про те, що кордон у Європі не може бути змінено силою", - заявив Сікорський. "Якщо ці правила більше не будуть застосовуватися в результаті наших дій чи бездіяльності, на нас чекає темне майбутнє", - додав він.
Жозеп Боррель у вихідні відвідав Україну, а 12 листопада вранці зустрівся у Варшаві з головою МЗС Польщі.
Нагадаємо, в європейських столицях існують побоювання, що Трамп, який повернеться до Білого дому 20 січня, змусить Україну назавжди відмовитися від утримуваних Росією територій в обмін на мирну угоду.
Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні, куди вторглася Росія, у "перший день" свого президентства. Він критикував допомогу на мільярди доларів для Києва, наданої Джо Байденом.
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