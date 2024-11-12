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Україна включила до Плану перемоги дві пропозиції спеціально для Трампа – FT
14:32 12.11.2024 |
Україна враховувала можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, коли розробляла План перемоги. Пропозиції були представлені Трампу у вересні, під час зустрічі у Нью-Йорку. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
Союзники в Європі та США, включно з високопоставленими республіканцями, надали Україні поради щодо того, як найкраще сформулювати пропозиції, щоб вони стимулювали співпрацю, а не припиняли критично важливу допомогу.
Дві з таких ідей були викладені в Плані перемоги Володимира Зеленського, який, за інформацією джерел видання, був орієнтований саме на Трампа.
Одна пропозиція передбачала заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після закінчення війни.
Інша - вперше розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа, - пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.
Трамп нібито був "зацікавлений" цими двома пунктами.
Окремо бізнес-лідери в Україні також обговорюють з урядом можливість надання Трампу повноважень інвестиційного скринінгу, що дозволить йому, по суті, обирати, хто може вести бізнес у країні.
Один з учасників планування описав ідею як "ABC (anybody but China) - будь-хто, крім Китаю", що може особливо добре зіграти на руку Трампу. Українські галузі, залежні від китайських технологій, за словами співрозмовника видання, могли б переключитися на американських постачальників.
Україна почала розробляти свої пропозиції влітку, "щоб нав'язати свій наратив до того, як Трамп зможе нав'язати свій", сказала особа, яка брала участь у плануванні.
Україна, що розчарована нерішучістю президента США Джо Байдена щодо збільшення військової підтримки, сподівається, що на Трампа вплинуть пункти, спеціально розроблені з урахуванням його побажань.
"Рівень незадоволення адміністрацією Байдена був на такому рівні, що вони відчули, що настав час змін і що ця зміна на [Трампа. - Ред.] може бути, можливо, хорошою", - сказав співрозмовник видання.
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