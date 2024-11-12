Перші добровольці Українського легіону у Польщі підписали контракти, заявок вже 600

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із Збройними силами України.

Процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні, передає Укрінформ.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

«Вітаю в Збройних силах України»,- зазначив керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Як зазначив на брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, про створення Українського легіону стало відомо на початку липня, коли Президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт або на визначений термін (три роки), або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ військовослужбовців Українського легіону буде направлено на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу. Навчання вестимуть інструктори з країн НАТО у визначеному місці. Загалом базовий курс підготовки за стандартами НАТО триватиме 35 днів. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже в інших місцях.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців Легіону військовою формою і медикаментами, а польська - надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання. Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для його подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій.