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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища - ОВА
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у понеділок, 11 листопада, підтвердив пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища, про що раніше повідомляла низка українських ЗМІ. Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра, утім, підтоплень житлових будинків наразі не зафіксовано, зауважив він.
"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпровщині", - йдеться у повідомленні Філашкіна у Telegram.
Нагадаємо, на Курахівському напрямку відбуваються одні з найзапекліших боїв на східному фронті. Війська РФ тиснуть з кількох напрямків, намагаючись захопити місто. За минулу добу сили оборони відбили 48 атак російської армії на цьому напрямку, повідомляв Генштаб ЗСУ.
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