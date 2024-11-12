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АНАЛІТИКА

Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища - ОВА

23:55 11.11.2024 |

Політика, Україна

 

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у понеділок, 11 листопада, підтвердив пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища, про що раніше повідомляла низка українських ЗМІ. Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра, утім, підтоплень житлових будинків наразі не зафіксовано, зауважив він.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпровщині", - йдеться у повідомленні Філашкіна у Telegram.

Нагадаємо, на Курахівському напрямку відбуваються одні з найзапекліших боїв на східному фронті. Війська РФ тиснуть з кількох напрямків, намагаючись захопити місто. За минулу добу сили оборони відбили 48 атак російської армії на цьому напрямку, повідомляв Генштаб ЗСУ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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