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АНАЛІТИКА

Rheinmetall і ICEYE співпрацюють з метою надання Україні супутникових знімків від імені уряду Німеччини

23:51 11.11.2024 |

Політика

 

Співпраця між Rheinmetall і компанією-виробником супутникових систем пошуку і порятунку ICEYE, про яку було оголошено у вересні 2024 року, вже приносить плоди, повідомляє пресслужба Rheinmetall у понеділок.

"Для задоволення нагальних потреб України в можливостях супутникової розвідки SAR Rheinmetall і Україна за підтримки уряду Німеччини підписали контракт. Угода ще більше збільшує обсяг SAR даних та іншої підтримки, яку Україна отримувала від ICEYE під час війни", - зазначено в пресрелізі.

Зазначається, що від початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR (Synthetic Aperture Radar) ICEYE в межах співпраці Rheinmetall та ICEYE. Це положення доповнить подальші розвідувальні дані, отримані іншими датчиками, і забезпечить основу для ухвалення рішень та оперативного планування українськими збройними силами.

Співпраця включає в себе виділену супутникову ємність і дозволяє використовувати ємність супутникового флоту ICEYE. З 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для використання ICEYE та її клієнтами.

"Супутники SAR мають перевагу перед звичайними супутниками, оскільки вони можуть генерувати зображення з високою роздільною здатністю незалежно від погодних умов або часу доби. Вони дуже детальні й дають змогу розпізнавати навіть найменші об'єкти на поверхні Землі. Це може дати вирішальні переваги збройним силам з погляду спостереження, виявлення цілей, розвідки або власного позиціонування на полі бою", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що ICEYE тісно співпрацює з Міністерством оборони України, щоб підтримати і допомогти Україні у створенні можливостей космічної оборони. У серпні 2022 року ICEYE оголосила про контракт із Благодійним фондом Сергія Притули на надання уряду України можливостей супутникової зйомки ICEYE SAR з одним із супутників SAR ICEYE, призначених для використання урядом України над регіоном. ICEYE також надає доступ до свого угруповання супутників SAR, що дає змогу Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові знімки в критичних місцях. У липні 2024 року ICEYE і Міністерство оборони України підписали Меморандум про співпрацю, в якому викладається партнерство для зміцнення можливостей космічної оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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