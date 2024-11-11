Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Стармер і Макрон спробують переконати Байдена дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ
09:44 11.11.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон у понеділок проведуть зустріч, на якій планують обговорити можливість переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ.
Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".
За інформацією видання, у Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл на далекобійні удари по РФ, якого Київ домагався кілька місяців.
"Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час від сьогодні до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації", - сказав співрозмовник видання в британському уряді.
Суперечки про те, чи можна дозволити Україні запускати ракети Storm Shadow вглиб російської території, велися в кулуарах протягом кількох місяців.
Як зазначає видання, наразі Україні дозволено використовувати ракети на російській території тільки в обмежених випадках, наприклад, для ударів по військах, які перебувають біля кордону, хоча точні домовленості ніколи не оприлюднювалися.
Український президент Володимир Зеленський уже кілька місяців закликає дозволити удари вглиб Росії.
У матеріалі йдеться, що якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари Storm Shadows до вступу Дональда Трампа на посаду, то скасувати цей дозвіл буде складніше.
Інше джерело розповіло, що Байден, як очікується, "увімкне крани", передавши Україні більшу фінансову допомогу протягом кількох тижнів до того, як він залишить Білий дім.
Також очікується, що Стармер і Макрон обговорюватимуть наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.
У Білому домі напередодні заявили, що до завершення своєї президентської каденції Джо Байден говоритиме про необхідність підтримки України на тлі приходу адміністрації Дональда Трампа.
Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виробила перші 100 власних ракет - Зеленський
|Франція оголосила про передання Україні «близько 10» ракет SCALP
|Україна отримає через Світовий банк $1,37 мільярда на соціальні видатки
|Адміністрація Байдена дозволить військовим підрядникам приїхати в Україну - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Стармер і Макрон спробують переконати Байдена дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ
|МЗС: Київ заперечує повідомлення про інформування про розмову Трампа і Путіна
|WP: Трамп у розмові з Путіним закликав його не йти на ескалацію в Україні
|Син Трампа ганебно покепкував над Зеленським: Скоро втратить «виплати»
|У Трампа відхрестились від заяв радника, який закликав Україну «забути про Крим»
|WSJ: США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини