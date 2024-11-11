Син Трампа ганебно покепкував над Зеленським: Скоро втратить «виплати»

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший у суботу, 9 листопада, опублікував у себе в Instagram іронічне "сторіс" щодо позбавлення "грошових виплат" президента України Володимира Зеленського. Сам ролик вже не доступний на його сторінці , але його зберегло британське видання The Telegraph.









Відео змонтоване із запису брифінгу Трампа-старшого і Зеленського після зустрічі у Нью-Йорку у вересні. На ньому видно сумне обличчя президента України, камера фокусується на ньому, зображення стає чорно-білим і починають падати намальовані доларові банкноти.

"Точка зору: Ти за 38 днів від втрати своїх виплат", - йдеться у підписі на ролику.

Трамп-молодший не уточнив, чому вказано саме 38 днів.Окремі ЗМІ припустили, що це пов'язано із виборчими процедурами в США. За 38 днів - 17 грудня - виборники мають формально віддати свої голоси за обраного в штаті кандидата і передати результати цього голосування у Вашингтон. Затвердження результатів виборів відбудеться пізніше, а інаугурація Трампа запланована на 20 січня.

Байден прискорює допомогу Україні

10 листопада радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Трампа відправити Україні військову допомогу на 6,4 мільярда доларів, що залишилися з ухваленого у квітні пакета допомоги на 61 мільярд.

Крім того він повідомив, що Байден переконуватиме Конгрес США і Трампа у необхідності надалі підтримувати Україну.

Після виборів Трамп ще не коментував питання подальшої допомоги Україні, хоча раніше наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну і що для її завершення потрібно укласти "справедливу угоду".