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АНАЛІТИКА

Син Трампа ганебно покепкував над Зеленським: Скоро втратить «виплати»

 

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший у суботу, 9 листопада, опублікував у себе в Instagram іронічне "сторіс" щодо позбавлення "грошових виплат" президента України Володимира Зеленського. Сам ролик вже не доступний на його сторінці, але його зберегло британське видання The Telegraph.




Відео змонтоване із запису брифінгу Трампа-старшого і Зеленського після зустрічі у Нью-Йорку у вересні. На ньому видно сумне обличчя президента України, камера фокусується на ньому, зображення стає чорно-білим і починають падати намальовані доларові банкноти.

"Точка зору: Ти за 38 днів від втрати своїх виплат", - йдеться у підписі на ролику.

Трамп-молодший не уточнив, чому вказано саме 38 днів.Окремі ЗМІ припустили, що це пов'язано із виборчими процедурами в США. За 38 днів - 17 грудня - виборники мають формально віддати свої голоси за обраного в штаті кандидата і передати результати цього голосування у Вашингтон. Затвердження результатів виборів відбудеться пізніше, а інаугурація Трампа запланована на 20 січня.

Байден прискорює допомогу Україні

10 листопада радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Трампа відправити Україні військову допомогу на 6,4 мільярда доларів, що залишилися з ухваленого у квітні пакета допомоги на 61 мільярд.

Крім того він повідомив, що Байден переконуватиме Конгрес США і Трампа у необхідності надалі підтримувати Україну.

Після виборів Трамп ще не коментував питання подальшої допомоги Україні, хоча раніше наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну і що для її завершення потрібно укласти "справедливу угоду".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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