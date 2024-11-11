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АНАЛІТИКА

У Трампа відхрестились від заяв радника, який закликав Україну «забути про Крим»

 

У перехідній адміністрації Дональда Трампа заявили, що радник кампанії обраного президента США Браян Ланза не говорив від його імені, закликаючи Україну "забути про Крим" як обов'язкову умову мирного врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар речника адміністрації цитує Reuters.

Представник перехідної адміністрації Трампа заперечив, що у своїх заявах про можливий план врегулювання війни в Україні Ланза говорив від імені майбутнього президента США.

"Браян Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені", - цитує його Reuters.

Перехідна адміністрація Трампа займається перевіркою персоналу та розробкою політики, яку республіканець може здійснювати під час другого терміну.

Ланза, політтехнолог Республіканської партії та радник кампанії Трампа, напередодні заявив в інтерв'ю BBC, що адміністрація Дональда Трампа звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням надати "реалістичне бачення миру".

Він сказав, що пріоритетом нової адміністрації в Україні буде встановлення миру, а не відновлення втрачених територій, зокрема Криму.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни в Україні "за 24 години", але не пояснив, як він це зробить.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
Ключові теги: США
 

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