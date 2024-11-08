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ЗМІ: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа і Зеленського
23:26 08.11.2024 |
Американський мільярдер Ілон Маск, який підтримував кампанію Дональда Трампа, брав участь у телефонній розмові останнього з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Axios із посиланням на джерела.
Співрозмовники Axios стверджують, що розмова Зеленського й Трампа тривала близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою, а той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць.
Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.
"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", - пише видання.
За інформацією Axios, президент України вважає, що розмова пройшла добре та "не залишила у Зеленського відчуття відчаю".
Співрозмовники порталу також кажуть, що після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні в Нью-Йорку сторони налагодили канал зв'язку.
"Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це (війну. - Ред.) ціну", - сказало джерело Axios.
Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.
Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.
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