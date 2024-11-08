Країни НАТО рішуче засуджують розгортання військ КНДР для участі у війні РФ проти України - заява

Країни НАТО рішуче засуджують рішення лідерів РФ і Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) про небезпечне розширення нічим не спровокованої агресивної війни Росії проти України, йдеться в заяві на сайті НАТО.

"На додаток до вже суттєвої підтримки, яку КНДР надає військовим зусиллям Росії за допомогою постачань мільйонів одиниць боєприпасів і балістичних ракет, розгортання КНДР тисяч бойових підрозділів являє собою небезпечне розширення її постійної підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У НАТО наголосили, що поглиблення військової співпраці між Росією і КНДР має глибокий вплив на євроатлантичну безпеку, а також має наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону.

Також країни зауважили, що посилення військової співпраці між Росією і КНДР є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включно з резолюціями 2270 (2016), 1718 (2006) і 1874 (2009).

"Це особливо кричуще порушення, враховуючи статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Росію повернутися до дотримання цих резолюцій і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - ідеться в заяві.

Також наголошується, що заява Росії від 26 вересня про те, що денуклеаризація КНДР "не обговорюється", неприйнятна, оскільки підриває глобальний режим нерозповсюдження, прямо суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН і ще більше загострює регіональну напруженість.

"Російська заява є частиною її ширших зусиль із підриву глобального режиму нерозповсюдження та скасування санкцій ООН. Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги російській агресії та засуджуємо всіх, хто сприяє і тим самим продовжує незаконну війну Росії проти України", - ідеться в заяві.

У НАТО запевнили, що продовжать співпрацювати зі своїми партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, з метою сприяння миру і стабільності, а також недопущення підриву регіональної та глобальної стабільності з боку Росії і тих, хто сприяє її військовим зусиллям.

Альянс наголосив, що "союзники залишаються такими ж рішучими, як і раніше, у підтримці України доти, доки це необхідно для перемоги України".

«Союзники і партнери продовжують нарощувати життєво важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, оскільки Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Союзники сповнені рішучості підтримати Україну у створенні сил, здатних відбити російську агресію, згідно з обіцянкою довгострокової безпекової допомоги для України", - йдеться в заяві, до якої долучаються Австралія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея та Україна.

