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АНАЛІТИКА

До кінця президентського терміну Байдена будуть використані всі доступні кошти для підтримки України - Пентагон

 

У Міністерстві оборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати всі залишкові кошти для програм із підтримки України, зокрема в Міноборони є приблизно $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA) і приблизно $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Про це на брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"У нас усе ще залишилося близько $2 млрд у USAI, які ми можемо виділити. Тож ви продовжуватимете бачити пакети, які надаватимуть найближчими тижнями до кінця роботи цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому. Це те, що ми робили доволі регулярно, майже щотижня, але я хотіла б нагадати вам, що не тільки Сполучені Штати підтримують Україну і продовжуватимуть підтримувати Україну", - зазначила Сінгх.

Вона також нагадала, що на додачу до всього, Україна має двопалатну і двопартійну підтримку в Конгресі.

"Тож у січні відбудеться зміна адміністрації, але підтримка України залишається сильною", - підкреслила заступник спікера Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: "це буде зроблено - ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну". При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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