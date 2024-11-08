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АНАЛІТИКА

Виступ Зеленського не показали в офіційний трансляції саміту в Будапешті

 

В офіційній онлайн-трансляції саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті в четвер, 7 листопада, не показали виступ українського президента Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Свобода".

В офіційній програмі Зеленський виступав другим після прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та перед президентом Франції Емманюелем Макроном.

Виступи Орбана та Макрона транслювали й виклали окремо онлайн, а президента України організатори не транслювали й не публікували, стверджує "Радіо Свобода".

Угорський представник організаторів заходу сказав журналістам, що виступ Зеленського нібито "не був публічним", однак відео передали його команді.

Натомість представники української влади, до яких звернулося "Радіо Свобода", назвали це твердження неправдивим.

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", - йдеться в коментарі.

Володимир Зеленський особисто узяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Це його перший з 2022 року візит до Угорщини, чия влада займає неоднозначну позицію стосовно російської агресії проти України.

У виступі на саміті Зеленський заявив, що для України неприйнятною є думка про якісь поступки Росії, він вважає це самогубством для всієї Європи.
Ключові теги: Угорщина
 

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