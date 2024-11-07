Україна нарощує обсяги технологій протидії ворожим дронам - Федоров

Україна активно використовує стратегічне радіоелектронне блокування (РЕБ) для захисту від атак російських безпілотників та нарощує об'єм технологій протидії.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час Київського міжнародного економічного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

"Ворог чітко розуміє, де ми розміщуємо наші засоби РЕБ і також починає використовувати оптичне наведення, що нівелює ефективність роботи засобу блокування. У відповідь ми створили аналітичну систему, яка дозволяє нам реагувати", - пояснив Федоров.

Відео дня

За його словами, залежно від того, де в Україні застосовуються засоби РЕБ, може змінюватися висота польоту дронів, їхні маршрути і навіть поведінка під час атаки.

Крім того, нарощування обсягу технологій протидії також може викликати проблеми зі зміною геопозицій у гаджетах українців.