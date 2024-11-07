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Україна нарощує обсяги технологій протидії ворожим дронам - Федоров
16:52 07.11.2024 |
Україна активно використовує стратегічне радіоелектронне блокування (РЕБ) для захисту від атак російських безпілотників та нарощує об'єм технологій протидії.
Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час Київського міжнародного економічного форуму, передає кореспондент Укрінформу.
"Ворог чітко розуміє, де ми розміщуємо наші засоби РЕБ і також починає використовувати оптичне наведення, що нівелює ефективність роботи засобу блокування. У відповідь ми створили аналітичну систему, яка дозволяє нам реагувати", - пояснив Федоров.
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За його словами, залежно від того, де в Україні застосовуються засоби РЕБ, може змінюватися висота польоту дронів, їхні маршрути і навіть поведінка під час атаки.
Крім того, нарощування обсягу технологій протидії також може викликати проблеми зі зміною геопозицій у гаджетах українців.
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