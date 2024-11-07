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Зеленський: Під час війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів
15:56 07.11.2024 |
Під час російської війни Україна побачила неспроможність певних європейських підходів, приміром, концепція нейтралітету стає слабшою, що ближче країна до Росії.
"Під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів. Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку - не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома", - звернувся Зеленський до учасників саміту Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті.
Президент також торкнувся теми заморожених російських активів. Він додав, що РФ "не цінує ні людей, ні мораль - цінує лише гроші". Тож для держави-агресора буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.
Зеленський нагадав європейським лідерам, що російські війська зруйнували сотні міст і сіл в Україні, мільйони людей залишилися без домівок, і наразі потрібні кошти для відновлення.
"Замість того щоб шукати причини для затягування рішень, треба знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якнайшвидше почали працювати", - наголосив глава держави.
Він подякував кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від агресії РФ.
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