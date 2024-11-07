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Європейський концерн KNDS вже на початку 2025 року поставить в Україну перші САУ RCH 155
23:40 06.11.2024 |
Генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел заявив, що вони планують поставити перші колісні самохідні артилерійські установки RCH 155 не раніше квітня 2025 року.
Очільники німецько-французької компанії даючи відповідь на запитання журналіста про розробку новітньої 155-мм САУ RCH 155 та її потребу для Бундесверу сказав, що нині об'єднання виробляє САУ для України та іншого іноземного замовника.
Генеральний директор німецького відділення доповнив, що KNDS планує поставити САУ до України у квітні 2025 року.
«Так, ми виробляємо колісну гаубицю для України та для іншого міжнародного замовника. І ми сподіваємося незабаром отримати контракт для Бундесверу. Спочатку це буде близько 80 машин. Перші системи для України ми поставимо у квітні наступного року», - пояснив він.
Нагадаємо, що про плани України отримати для свого артилерійського арсеналу САУ RCH 155 стало відомо ще 17 вересня 2022 року.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) - німецька САУ з автоматизованою системою управління вогнем. Основу становить гаубиця калібру 155-мм, встановлена на шасі броньованого колісного транспортного засобу Boxer. Ця мобільна платформа дозволяє виконувати завдання підтримки на значній відстані та швидко змінювати позицію після стрільби. RCH 155 оснащена системою автоматичного заряджання, завдяки чому не потребує ручного обслуговування під час ведення вогню. Дальність стрільби сягає до 52 км залежно від типу снаряда.
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