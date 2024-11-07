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НАЗК не планує розширювати перелік службовців, які підлягають декларуванню
23:29 06.11.2024 |
Кількість категорій декларантів в Україні та обсяг інформації, який підлягає декларуванню, є одним із найрозвиненіших у світі.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк.
"Ми не плануємо (розширювати перелік - ред.). Кількість категорій декларантів та обсяг інформації, який підлягає декларуванню, - один із найбільших і найрозвиненіших у світі. Звичайно, час диктує певні тенденції, перегляд наявності тих чи інших суб'єктів. Саме вимоги війни зумовили те, що декларантами стали голови та члени МСЕК", - зазначив він.
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