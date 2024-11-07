Зеленський у четвер відвідає Будапешт для участі в саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит у четвер до Будапешта для участі в саміті Європейського політичного співтовариства.

"Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра головуючої в Європейській раді Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт у цьому форматі", - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в середу.

Президент нагадав, що перший неформальний Саміт ЄС був у Чехії, другий - у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Зеленський подякував Угорщині за запрошення.

"І ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами", - зазначив глава держави.