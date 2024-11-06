Макрон і Трамп обговорили Україну та Близький Схід під час телефонної розмови

Президент Франції Емманюель Макрон і Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, у телефонній розмові в середу заявили про їхнє прагнення "працювати для відновлення миру і стабільності", передає АР із посиланням на Єлисейський палац.

Офіс Макрона повідомив, що президент Франції висловив свою думку про "важливість" для США зважати на Європейський союз, і обидва лідери провели переговори щодо України та Близького Сходу.

За даними офісу Макрона, президент Франції заявив, що він готовий продовжити роботу з Трампом щодо цих питань і докласти зусиль для досягнення миру і стабільності.