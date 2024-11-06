Республіка Корея профінансує $14,9 млн на відновлення професійного ліцею на Київщині

Республіка Корея надасть $14,9 млн на відновлення професійного ліцею на Київщині, який у 2022 році повністю зруйнували російські війська, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням відомства, протокол про початок співпраці підписали директор Корейського агентства з міжнародного співробітництва в Україні Текін Лі, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що у відбудованому професійному ліцеї розміщуватиметься новий навчальний корпус площею 7,9 тис м²; у ліцеї створять модернізовані навчальні та виробничі приміщення, а також бібліотеку, актову залу, спортзал; заклад оснастять сучасним обладнанням для відпрацювання практичних навичок; профтех матиме надійне укриття.

Згідно з повідомленням, у відбудованому ліцеї зможуть навчатися 1200 претендентів, 400 з них - за програмами перепідготовки для дорослого населення.