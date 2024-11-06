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АНАЛІТИКА

ЄС продовжив військову навчальну місію для українських військових ще на два роки

 

Посли Європейського Союзу продовжили військову навчальну місію ЄС для підготовки українських військових. Вона працюватиме ще два роки.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Журналіст зазначив, що це рішення дасть змогу продовжити підготовку українських військових, що проходить на території 24 країн-учасниць місії.

За останні два роки в рамках програми навчання пройшли близько 70 тисяч українських військовослужбовців, що стало важливим внеском ЄС у підтримку оборонного потенціалу України.

Навчання військових ЗСУ під егідою EUMAM

У 2022 році тренувальна місія Європейського союзу для військовослужбовців ЗСУ (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Спочатку мандат місії був розрахований на два роки, з бюджетом 3,1 млрд євро.

У рамках цієї програми навчання українських військових проводиться у низці країн-учасниць. З моменту запуску EUMAM Україна у жовтні 2022 року понад 34 тисячі українських солдатів пройшли підготовку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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