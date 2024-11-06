Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генштаб ЗСУ пояснив необхідність створення нових бригад замість поповнення особового складу наявних

12:32 06.11.2024 |

Політика

 

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій роз'яснив необхідність створення у Збройних силах України нових бригад і посилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин замість поповнення особового складу самих бригад.

"З цього приводу треба зробити такі роз'яснення. Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади", - сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Лиховій наголосив, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями.

У Генштабі також зазначили, що на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді п'ятиразову.

"Тому, коли під час бойових дій виникає загроза втрати позицій і рубежів оборони певних бригад, задіюють передислокацію сюди окремих батальйонів інших військових частин. Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводять підрозділи з неатакованих ділянок", - розповів Лиховій.

Він зазначив, що в умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії силам противника, які переважають, у такий спосіб зменшується ризик прориву. Також, за словами речника, треба враховувати, що на сьогодні у Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом.

Така потреба розписана на місяць наперед. Також треба розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в стислі терміни", - пояснили в ЗСУ.

Крім того, Лиховій наголосив, що для ротації та заміни вже наявних бригад також потрібні бригади.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав речник.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4562
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,3374
  0,8129
 1,80

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес