Генштаб ЗСУ пояснив необхідність створення нових бригад замість поповнення особового складу наявних

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій роз'яснив необхідність створення у Збройних силах України нових бригад і посилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин замість поповнення особового складу самих бригад.

"З цього приводу треба зробити такі роз'яснення. Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади", - сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Лиховій наголосив, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями.

У Генштабі також зазначили, що на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді п'ятиразову.

"Тому, коли під час бойових дій виникає загроза втрати позицій і рубежів оборони певних бригад, задіюють передислокацію сюди окремих батальйонів інших військових частин. Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводять підрозділи з неатакованих ділянок", - розповів Лиховій.

Він зазначив, що в умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії силам противника, які переважають, у такий спосіб зменшується ризик прориву. Також, за словами речника, треба враховувати, що на сьогодні у Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом.

Така потреба розписана на місяць наперед. Також треба розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, мають пройти в ньому адаптацію та злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в стислі терміни", - пояснили в ЗСУ.

Крім того, Лиховій наголосив, що для ротації та заміни вже наявних бригад також потрібні бригади.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав речник.