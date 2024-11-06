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АНАЛІТИКА

Порошенко привітав Трампа з обранням президентом США і висловив сподівання, що при ньому вдасться закінчити війну

 

П'ятий президент України (2014-19), народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, який у 2016-20 роках уже обіймав посаду глави держави, з повторним обранням на посаду.

"Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі", - написав Порошенко у фейсбуці у середу.

Він висловив сподівання, що за президентства Трампа "ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України і всього Вільного світу" і наголосив на союзницьких відносинах України та США.

"Переконаний, що наша підтримка з боку Сполучених Штатів продовжуватиме зростати на засадах твердої двопартійності. А відносини стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном будуть і далі зміцнюватися в інтересах миру, безпеки і стабільності у світі, заснованому на правилах, а не силі", - написав Порошенко.

Раніше політик відзначав ефективну співпрацю з Трампом під час його президентського терміну. "Першу летальну зброю ми отримали від адміністрації Трампа, ефективний початок переговорів щодо миротворців ми мали за адміністрації Трампа, і створення незалежної української церкви було теж за адміністрації Трампа", - сказав Порошенко в інтерв'ю Sky News.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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