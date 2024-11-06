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Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
За даними на сайті парламенту, відповідні законопроєкти №12151 та №12152 повернуто з підписом президента 6 листопада.
Відповідно до них, термін дії воєнного стану та проведення мобілізації продовжено ще на 90 днів - 7 лютого 2025 року.
Як повідомлялося, Верховна рада проголосувала за відповідні законопроєкти 29 жовтня. Це було 13-те голосування парламенту щодо цих питань з початку повномасштабної війни.
Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні - до 9 листопада 2024 року.
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