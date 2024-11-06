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Колишнього власника Дельта Банку Лагуна оголосили у міжнародний розшук
23:20 05.11.2024 |
За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Щодо Лагуна відкрито кілька кримінальних проваджень за звинуваченням у несплаті податків та заволодінні майном в особливо великих розмірах.
Як уточнюють в Офісі генпрокурора, Лагуна офіційно оголосили в міжнародний розшук ще наприкінці жовтня під час розгляду справи про заволодіння бізнесменом 153,5 млн грн компанії-нерезидента.
Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.
В Україні Лагуна оголошено в розшук з жовтня минулого року у кримінальній справі, де він звинувачується в епізоді про виведення з Дельта Банку понад $76,5 млн.
Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном. У грудні минулого року під час розгляду справи про неплатоспроможність Лагуна підтверджувалося, що він мешкає в Австрії.
Довідка
Дельта Банк - найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він є у стадії ліквідації. З 2008 року до банкрутства головою наглядової ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.
У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого в 2015 році Дельта Банку склали 24,5 млрд грн. Оцінна вартість активів банку сягає 29,2 млрд грн, тоді як зобов'язання банку - 53,77 млрд грн.
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