G7 та союзники працюють над скоординованою відповіддю на використання військ КНДР Росією

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць заявили у вівторок, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Японії, пише "Європейська правда".

Окрім членів G7 - США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і ЄС - заяву також підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Міністри заявили, що висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України".

"Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказано у заяві.

Міністри зазначили, що вони "найрішучішим чином" засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією, включаючи "незаконну закупівлю" Росією північнокорейських балістичних ракет.

Міністри закликали КНДР припинити надавати допомогу Росії в її загарбницькій війні.

Вони також "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

Міністри підтвердили відданість підтримці України та заявили, що працюють з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій".

Нагадаємо, 1 листопада голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Президент Володимир Зеленський 4 листопада повідомив, що в Курській області РФ вже перебувають 11 тисяч військових із КНДР, а відповідної реакції західних партнерів досі немає.