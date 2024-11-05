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АНАЛІТИКА

Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони

Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони

 

Австралія надасть Україні 14 морських високоманеврених катерів RHIB з жорстким корпусом в рамках оборонної допомоги. Йдеться про човни австралійського Королівського флоту Sentinel 830R.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

В австралійському оборонному відомстві зазначили, що останній пакет військової підтримки української сторони вартістю 14 мільйонів доларів "зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України."

"Ці морські катери Сил оборони Австралії забезпечать Україні швидкісні та високоманеврені морські можливості", - йдеться в заяві міністерства країни.

Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони

 

В Міноборони Австралії додали, що дане оголошення щодо відправки катерів спирається на попередні внески у розвиток українських морських можливостей, включно з надувними човнами з жорстким корпусом, про що оголошував віце-прем'єр-міністр країни Річард Марлес ще на початку року.

Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони

 

Австралійське міністерство звертає увагу, що допомога надається в рамках постійного зобов'язання уряду країни "підтримувати Україну в її захисті від незаконного вторгнення Росії".

"З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України", - розповіли в Міноборони.

За словами австралійського віце-прем'єра Марлеса, підтримка України в її боротьбі з російською агресією - в інтересах Австралії, і "це правильно".

"Україна продемонструвала свою спроможність зірвати триваючі атаки Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що можемо зробити свій внесок у цей життєво важливий морський захист за допомогою цього нового пакета", - сказав чиновник.

Довідка

Sentinel 830R RHIB є надувними човнами з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats - австралійським виробником катерів, який виготовляє високоякісні військові, рятувальні та комерційні судна.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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