Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони
08:56 05.11.2024 |
Австралія надасть Україні 14 морських високоманеврених катерів RHIB з жорстким корпусом в рамках оборонної допомоги. Йдеться про човни австралійського Королівського флоту Sentinel 830R.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Австралії.
В австралійському оборонному відомстві зазначили, що останній пакет військової підтримки української сторони вартістю 14 мільйонів доларів "зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України."
"Ці морські катери Сил оборони Австралії забезпечать Україні швидкісні та високоманеврені морські можливості", - йдеться в заяві міністерства країни.
В Міноборони Австралії додали, що дане оголошення щодо відправки катерів спирається на попередні внески у розвиток українських морських можливостей, включно з надувними човнами з жорстким корпусом, про що оголошував віце-прем'єр-міністр країни Річард Марлес ще на початку року.
Австралійське міністерство звертає увагу, що допомога надається в рамках постійного зобов'язання уряду країни "підтримувати Україну в її захисті від незаконного вторгнення Росії".
"З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України", - розповіли в Міноборони.
За словами австралійського віце-прем'єра Марлеса, підтримка України в її боротьбі з російською агресією - в інтересах Австралії, і "це правильно".
"Україна продемонструвала свою спроможність зірвати триваючі атаки Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що можемо зробити свій внесок у цей життєво важливий морський захист за допомогою цього нового пакета", - сказав чиновник.
Довідка
Sentinel 830R RHIB є надувними човнами з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats - австралійським виробником катерів, який виготовляє високоякісні військові, рятувальні та комерційні судна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автор законопроєкту пояснив, скільки можна зберігати дров без загрози позбавлення волі
|Австралія передасть Україні 14 катерів для посилення морської оборони
|Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS
|Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО
|Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду