Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, із Трюдо він обговорив "формулу миру" та "план перемоги", який детальніше канадському прем'єру представили минулого тижня, а також співпрацю для організації другого Глобального саміту миру з широким представництвом.

"Крім того, прем'єр-міністр (Трюдо. - Ред.) повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - анонсував він.

Також лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, "зокрема залучення до війни Північної Кореї", та скоординували співпрацю в межах канадського головування у "Групі семи" у 2025 році.

Оттава оголосила про плани передати Україні систему ППО NASAMS ще в січні 2023 року.

План полягав в тому, що Канада оплачує уряду США повну вартість системи, а Сполучені Штати укладають договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.

Але станом на початок 2024 року повідомлялось, що система NASAMS досі не була відправлена Україні з Канади.