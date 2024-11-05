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АНАЛІТИКА

Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО

 

Німеччина вважає, що Україна має вступити до НАТО у майбутньому. Але російський диктатор Володимир Путін хоче перешкоджати такому членству.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна на пресконференції заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Кореспондент РБК-Україна попросив Бербок роз'яснити позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО на тлі заяв канцлера Олафа Шольца про те, що запрошення до Альянсу неможливе до завершення війни.

Також кореспондент згадав чутки про те, що в оточенні канцлера розглядають варіант "фінляндизації" України (її нейтрального статусу), а запрошення до НАТО може зруйнувати такі плани.

"Яка позиція Німеччини? Чітка - майбутнє України і у ЄС, і у НАТО. Це ми заявили у декларації НАТО у Вашингтоні влітку цього року. Путін хоче унеможливити це вільне рішення України", - наголосила глава МЗС Німеччини.

Вона уточнила, що вступ до НАТО був вільним рішенням Фінляндії та Швеції, і вони чітко заявили про свою позицію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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