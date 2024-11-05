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Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
23:24 04.11.2024 |
У межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає "Європейська правда".
Передання техніки з розмінування відбулось під час візиту глави Міноборони Литви Лаурінаса Кащюнаса до Києва.
"Автотранспорт буде задіяний для гуманітарного розмінування, щоб уберегти життя наших громадян. Окрім того, допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів", - прокоментував Умєров.
Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.
У коаліції наразі беруть участь близько 20 країн, однією з останніх долучилась Греція.
Кащюнас під час візиту до Києва також обговорив оборонну співпрацю на 2025 рік та анонсував подальшу військову допомогу.
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