Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак: Незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в Україні є пошуком причин для того, щоб це не робити
14:28 04.11.2024 |
Реакція президента України Володимира Зеленського на корупцію в МСЕК була терміновою та адекватною, а незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в країні є пошуком причин для того, щоб не робити цього, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як на сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться на сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам каже, і, між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав Єрмак в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону в понеділок.
При цьому голова ОП зазначив, що Україна бореться з проблемою корупції, однак вона "не з'явилася у 2019 році".
"Цій проблемі (корупції - ІФ-У) багато років. І сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", - сказав Єрмак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS
|Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО
|Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
|Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки
|Єрмак: Незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в Україні є пошуком причин для того, щоб це не робити
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду