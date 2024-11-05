Єрмак: Незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в Україні є пошуком причин для того, щоб це не робити

Реакція президента України Володимира Зеленського на корупцію в МСЕК була терміновою та адекватною, а незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в країні є пошуком причин для того, щоб не робити цього, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як на сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться на сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам каже, і, між іншим, із цим погоджується і громадянське суспільство, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні - це пошук причин для того, щоб це не зробити", - сказав Єрмак в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону в понеділок.

При цьому голова ОП зазначив, що Україна бореться з проблемою корупції, однак вона "не з'явилася у 2019 році".

"Цій проблемі (корупції - ІФ-У) багато років. І сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас не корумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", - сказав Єрмак.

